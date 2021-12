Há mais 11 mortos e 8937 infetados por Covid-19 em Portugal

Já foram revelados os dados da Covid-19 desta quinta-feira.

Portugal registou um aumento de novos casos de Covid-19 com 8937 infeções e 11 mortes. Marta Temido já tinha avançado que esta quarta-feira o País ia registar mais casos (perto de 9 mil).De acordo com o Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, o País já contabilizou 18823 óbitos e 1242545 casos confirmados da doença.Há mais cinco pessoas internadas em enfermarias (909) e mais duas em unidades de cuidados intensivos (155).A Região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza mais 4221 novos casos; segue-se o Norte com mais 2541; o Centro com mais 1272; o Algarve com mais 353 e o Algarve com mais 183.As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizaram mais 282 e 85 infeções, respetivamente.Lisboa e Vale do Tejo e o Centro contabilizam mais três mortes, cada; o Norte e o Algarve mais duas e a Madeira mais uma vítima mortal.Segundo os dados da autoridade de saúde, registaram-se duas mortes na faixa etária entre os 60 e os 69, três entre os 70 e os 79 e seis entre os idosos com mais de 80 anos.Em relação ao dia anterior, as autoridades de saúde têm mais 3.687 contactos em vigilância, totalizando 107.232 pessoas.O maior número de novos casos diagnosticados é da faixa etária entre os 20 e os 29 anos (1.899), seguido dos 40 aos 49 anos (1.600), dos 30 aos 39 anos (1.543), dos 50 aos 59 anos (1.085), dos 10 aos 19 anos (1.054), dos 0 aos 9 anos (762),dos 60 aos 69 anos (623), dos 70 aos 79 anos (243) e dos idosos com mais de 80 anos (128).Os casos ativos de covid-19 aumentaram nas últimas 24 horas, totalizando 78.059, mais 5.172 do que na terça-feira, e recuperaram da doença 3.754 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.145.663.O maior número de óbitos desde o início da pandemia continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (12.229), seguindo-se as faixas etárias entre os 70 e os 79 anos (4.065) e entre os 60 e os 69 anos (1.727).A incidência de infeções com o vírus SARS-CoV-2 voltou a aumentar a nível nacional, passando para os 579,3 casos por 100 mil habitantes, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) estabilizou nos 1,07.Em termos nacionais, a taxa de incidência passou, desde segunda-feira, de 558,5 casos de infeção por 100 mil habitantes a 14 dias para os atuais 579,3. Considerando apenas Portugal continental, este indicador registou também um crescimento de 562,3 casos por 100 mil habitantes para 582,3.