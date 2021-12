Há mais 16 mortos e 3742 infetados por Covid-19 em Portugal

Há menos 14 doentes internados em enfermarias (947) e menos cinco em unidades de cuidados intensivos (137).

Nas últimas 24 horas Portugal contabilizou mais 16 mortos e 3742 casos de Covid-19.De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela DGS, há menos 14 doentes internados em enfermarias (947) e menos cinco em unidades de cuidados intensivos (137).O País contabiliza desde o início da pandemia 18626 óbitos e 1185036 casos confirmados da doença.Lisboa e Vale do Tejo é a região do país com mais novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas (1.227), seguindo-se o Norte (1.126), o Centro (898), o Algarve (240), a Madeira (137), o Alentejo (84) e os Açores (30).Os óbitos foram contabilizados em Lisboa e Vale do Tejo (7), no Centro (4), no Norte (3) e no Algarve (2).

Por faixas etárias, sete pessoas que morreram tinham mais de 80 anos, cinco entre 70 e 79 anos, duas entre 60 e 69 anos, uma entre os 50 e 59 anos e uma entre os 40 e os 49 anos.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (12.123 do total de 18.626 mortos por covid-19 em Portugal desde o início da pandemia), seguindo-se as faixas etárias entre os 70 e os 79 anos (4.013) e entre os 60 e os 69 anos (1.701).

Há agora 64.499 casos ativos de covid-19 (menos 631 do que na quinta-feira) e recuperaram da doença 4.357 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.101.911.

Em relação a quinta-feira, as autoridades de saúde têm mais 3.241 contactos em vigilância, totalizando 86.769.

Dos novos casos, 613 foram diagnosticados em pessoas entre os 40 e 49 anos, 598 entre os 30 e os 39 anos, 572 entre os 20 e os 29 anos, 507 entre os 50 e os 59 anos, 420 até aos nove anos, 391 entre os 10 e os 19 anos, 380 entre os 60 e os 69 anos, 206 entre os 70 e os 79 anos e 55 em maiores de 80 anos.

A incidência de infeções do vírus SARS-CoV-2 voltou a aumentar a nível nacional, ao passar para 457,7 casos por 100 mil habitantes, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) se manteve em 1,11.

De acordo com o relatório sobre a pandemia em Portugal divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS), em termos nacionais, a taxa de incidência passou, desde quarta-feira, de 438,4 casos de infeção por 100 mil habitantes a 14 dias para os atuais 457,7.

Considerando apenas Portugal continental, este indicador registou também um crescimento de 442,1 casos por 100 mil habitantes para 462,5.