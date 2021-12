Há mais 18 mortos e 2752 infetados por Covid-19 em Portugal

Nas últimas 24 horas mais 2023 pessoas recuperaram da doença, num total de 1135358 recuperados.

Portugal regista nas últimas 24 horas mais 18 mortos e 2752 casos de Covid-19.De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde, há mais 12 doentes intenrados em enfermarias (943 no total) e mais sete em unidades de cuidados intensivos (152).Nas últimas 24 horas mais 2023 pessoas recuperaram da doença, num total de 1135358 recuperados.A Região de Lisboa e Vale do Tejo contabilizou mais 1083 infeções; segue-se a região Norte com mais 873; o Centro com mais 370; o Algarve com mais 158 e o Alentejo com mais 94 casos.Portugal contabiliza desde o início da pandemia 18796 óbitos e 1227854 casos confimados da doença.Em atualização