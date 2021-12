Há mais de 200 os concelhos em risco elevado e muito elevado de infeção pela Covid-19

Únicos concelhos com incidência inferior a 20 casos por 100 mil habitantes são agora Alter do Chão, Calheta e Santa Cruz das Flores.

O número de concelhos em risco elevado e muito elevado de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 já ascendem a 201, com outros 16 municípios em situação de risco extremo, indicou esta sexta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Águeda, Anadia, Barrancos, Câmara de Lobos, Carregal do Sal, Condeixa-a-Nova, Corvo, Covilhã, Gouveia, Guarda, Lagoa, Mealhada, Mira, Monchique, Portimão e Vila Nova de Paiva são os 16 concelhos, mais seis face à atualização da última semana, com mais de 960 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Em risco muito elevado encontram-se agora 79 concelhos, com uma incidência entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes, enquanto 122 municípios estão em risco elevado, com uma taxa de incidência cumulativa a 14 dias entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes.



Com uma incidência entre 120 e 239,9 casos por 100.000 habitantes atualmente 55 concelhos.



Os únicos concelhos portugueses com incidência inferior a 20 casos por 100.000 habitantes são agora Alter do Chão, Calheta (Açores) e Santa Cruz das Flores.



Na nota explicativa dos dados por concelhos, divulgados no boletim epidemiológico da DGS, é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada".



Portugal registou hoje mais 16 mortes associadas à covid-19 e 3.742 infeções com o coronavírus que provoca a doença e uma redução nos internamentos, segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).