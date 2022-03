Há mais um excêntrico nacional: Primeiro prémio do Euromilhões saiu em Portugal

Apostador ganhou 78 milhões de euros. Consulte os números e estrelas 'mágicos'.

Já é conhecida a chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira. O primeiro prémio, no valor de 78 milhões de euros, saiu no distrito de Leiria, em Portugal.Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.