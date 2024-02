Há mais um jogo adiado no futebol profissional português por falta de polícias

Início do Feirense-Académico de Viseu estava marcado para as 15h30.

Depois do Famalicão-Sporting , da Liga Betclic, na tarde de sábado e do Leixões-Nacional , da Liga Sabseg, na manhã deste domingo, há mais um jogo dos campeonatos profissionais portugueses adiado devido à falta de policiamento. A receção do Feirense ao Ac. Viseu, cujo início estava marcado para as 15h30, também não se vai realizar.Conforme informa o emblema de Santa Maria da Feira, o encontro "foi adiado por não existirem condições de segurança para a realização do mesmo", sendo que a nova data para o encontro está ainda por definir.Recorde-se que esta situação é mais uma consequência dos protestos que têm sido realizados pelos agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR), inconformados com a falta de soluções para as reivindicações sobre os subsídios de risco que querem ver equiparados aos da Polícia Judiciária.Este domingo, além dos dois jogos da Segunda Liga, vários jogos de divisões distritais também foram adiados pelo mesmo motivo.