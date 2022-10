Há quatro queixas de violência doméstica por hora em Portugal

Os crimes de violência doméstica voltaram a disparar, atingindo valores históricos alarmantes. Segundo dados da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, entre um de janeiro e 30 de setembro, as autoridades policiais receberam 23 250 queixas de violência em contexto familiar, o equivalente a 86 casos por dia, perto de quatro a cada hora. Nesse período morreram 20 mulheres e uma criança. Só no último trimestre, registaram-se 8887 denúncias, o valor mais alto dos últimos quatro anos.Leia a notícia completa no Correio da Manhã.