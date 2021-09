Há seis concelhos de Portugal no nível máximo de incidência da Covid-19

Consulte a lista de concelhos.

Portugal tem esta sexta-feira seis concelhos com incidência do coronavírus SARS-CoV-2 superior a 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, menos um do que na última sexta-feira.

Marvão (2.246), Ribeira de Pena (1.436) e Fronteira (1.432) são os concelhos que apresentam maior incidência de infeções a 14 dias pelo coronavírus da covid-19, seguindo-se Lagos (1.163), Albufeira (1.128) e Montalegre (1.002).

Segundo os dados divulgados esta sexta-feira no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), há 231 concelhos com uma incidência superior a 120 casos de infeção pelo vírus SARS-COV-2 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias (menos cinco).