Há uma portuguesa entre os bilionários de 2022 pela revista ‘Forbes’

Maria Fernanda Amorim, viúva do empresário Américo Amorim, é a única portuguesa a integrar a lista dos mais ricos.

Maria Fernanda Amorim, viúva do empresário Américo Amorim, aparece em 601º lugar e é a única portuguesa a integrar a lista dos bilionários de 2022 da ‘Forbes’, com uma fortuna de cerca de 4 mil milhões de euros. Já o CEO da Farfetch (plataforma online de moda de luxo), José Neves, deixa de integrar o ranking, após ter ocupado o 1249º lugar no ano passado.









Elon Musk, Jeff Bezos (Amazon) e Mark Zuckerberg (Facebook) são alguns dos nomes de entre os 2668 que constam na lista da ‘Forbes’. Pela primeira vez, Musk, CEO da Tesla, surge no topo, com uma riqueza de 200 mil milhões de euros, que por pouco não ascende ao valor do PIB português. Face ao ano passado, 87 abandonaram o lista, registando a maior queda no total de bilionários desde a crise financeira de 2009. No entanto, dos que permaneceram, 40% enriqueceram as suas fortunas. “A guerra, a pandemia e os mercados lentos atingiram os bilionários do mundo este ano”, refere a revista norte-americana.

As quedas mais dramáticas ocorreram na Rússia, onde há menos 34 bilionários do que em 2021, e na China, país no qual a forte repressão governamental às empresas tecnológicas resultou em menos 87 bilionários.