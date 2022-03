"Há uma presença das tropas ucranianas muito forte": Alfredo Leite, enviado especial à Ucrânia, a caminho de Kiev

Alfredo Leite, um dos Diretores-Adjuntos do Correio da Manhã, relata o ambiente vivido em Vinnytsia.

chegou esta quarta-feira aos arredores de Kiev, na Ucrânia, um dos epicentros da guerra.Alfredo Leite, um dos Diretores-Adjuntos do, está em Vinnytsia, a cerca de 170 quilómetros a sul de Kiev a acompanhar os mais recentes desenvolvimentos do conflito armado."As tropas ucranianas não sabem onde estão os russos, não sabem por onde podem atacar", relatou o enviado especial à Ucrânia, que passou por vários postos de controlo ucranianos, com barricadas construídas de ambos os lados, desde a fronteira com a Moldávia, até à capital ucraniana.Sobre as condições na cidade, o jornalista revelou que ainda é possível encontrar "pão, água, ainda encontramos muitos produtos frescos", numa altura em que começam a escassear os produtos de higiene e de bébe.As sirenes de ataque aéreo soaram ao final da tarde na região. Apesar de não existir equipamento pesado na zona, há lançadores de morteiros, e uma presença de civis e polícias munidos de kalashnikov.Milhares de pessoas estão a atravessar a fronteira para a Moldávia. No entanto, também há o movimento inverso: muitos ucranianos vão reabastecer ao país vizinho e regressam depois à Ucrânia."As pessoas estão perfeitamente unidas perante um inimigo que é comum", admite o enviado especial da CMTV, que relata a presença nas ruas de exército regular (mais jovem e mais equipado), de reservistas (pessoas mais velhas) e de muita polícia. "Há um caldo completo que se uniu nessa estratégia de combater o inimigo comum".