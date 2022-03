Haas despede piloto Nikita Mazepin

Equipa frisou estar "chocada com os acontecimentos na Ucrânia", que desencadearam a decisão.

A Haas anunciou, este sábado, que rescindiu contrato com o piloto russo Nikita Mazepin, assim como com a Uralkali, uma das parcerias da escuderia.Num curto comunicado, a equipa frisou estar "chocada com os acontecimentos na Ucrânia", que desencadearam a decisão.