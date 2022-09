Halle Bailey é primeira mulher negra a assumir o papel da Princesa Ariel. Trailer emociona a Internet

Depois de no final da semana passada a Disney ter divulgado as primeiras imagens do remake de "A Pequena Sereia", muitos pais de meninas negras têm registado as suas reações ao trailer. Nesta nova versão do filme de animação, a atriz Halle Bailey que interpreta a Ariel é a primeira mulher negra a assumir o papel.

Em vídeos captados pelas famílias de todo o mundo, é vista a surpresa e emoção das meninas ao verem a nova "Ariel", que é, tal como elas, negra.



O novo filme da "Pequena Sereia" chega aos cinemas a 26 de maio de 2023. A história mantém-se a mesma e o filme vai contar com quatro novas composições, da autoria de Alan Menken e Lin-Manuel Miranda.



Out of the sea, wish I could be... part of that world.



