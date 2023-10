Hamas diz ter libertado refém e dois filhos mas 'media' israelita nega história

Reféns foram deixados numa área aberta perto de uma vedação que poderá ser a fronteira entre Israel e Gaza.

O grupo Hamas afirmou, esta quarta-feira, ter libertado uma mulher e duas crianças, que seriam reféns.Segundo o Al Jazeera, os homens do grupo islâmico foram vistos a afastar-se depois de terem deixado os três reféns numa área aberta perto de uma vedação, que poderá ser a fronteira entre Israel e Gaza.Em comunicado, as Brigadas Qassem, o braço armado do Hamas, afirmam que a mulher é de nacionalidade israelita. "Uma israelita e os seus dois filhos foram libertados depois de terem sido detidos durante os confrontos", refere o comunicado, de acordo com um relatório da agência de notícias AFP citado pelo Al Jazeera.O Exército israelita não confirmou esta informação, referiu a agência France-Presse (AFP).