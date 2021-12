Harry e Meghan Markle revelam rosto da filha Lilibet pela primeira vez

A primeira foto da filha do duque e da duquesa de Sussex, Lilibet, foi divulgada num cartão de Natal de uma organização humanitária.

Na foto aparece Harry, Meghan e Archie, o filho mais velho do casal.

Segundo a SkyNews, a foto foi tirada no verão na casa do casal em Santa Bárbara, no estado norte-americano da Califórnia. A mesma fonte avança que no cartão de Natal onde aparece a foto surge uma descrição que diz: "Este ano, 2021, demos as boas-vindas à nossa filha, Lilibet, ao mundo. Archie fez-nos uma mamã e um papá, e Lili fez-nos uma família".