‘Heatburst': O fenómeno que fez temperatura em Beja subir 10 graus em apenas 10 minutos

Os termómetros em Beja subiram dez graus em apenas dez minutos durante a madrugada do dia 21 de maio. Este fenómeno chama-se 'heatburst' e é bastante raro.

Na noite de 21 de maio Beja registou uma temperatura considerada normal que rondava os 22,9 graus. No entanto, em apenas dez minutos, a temperatura disparou para os 33,4 graus, de acordo com os dados analisados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Ao mesmo tempo, a humidade relativa desceu de 49% para 13%, tendo depois subido para os 37%.

"Esta significativa e rápida subida de temperatura (+10.5°C) e descida de humidade relativa (-35%) num período de poucos minutos, constitui um fenómeno raro. Este fenómeno foi observado noutras estações da rede IPMA, embora com menor expressão", esclareceu o IPMA.A ocorrência do ‘heatburst’ "esteve relacionada com a presença de um núcleo depressionário à superfície com expressão em altitude" e com a circulação de uma massa de ar quente e seco proveniente do norte de África , que transportava poeiras em suspensão.