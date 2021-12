Henrique Gouveia e Melo revela: "Já me passou pela cabeça entrar na política"

Vice-almirante foi eleito pela redação do CM/CMTV como a Figura Nacional do Ano. Veja a entrevista.

Senti que tinha uma tarefa complexa pela frente, que podia correr bem, como podia correr mal. Tinha de fazer tudo para que corresse bem, mas mesmo correndo bem nunca pensei que, depois, tivesse tanta visibilidade e que as pessoas estivessem tão agradecidas pelo que aconteceu. Mas eu gosto sempre de me posicionar de forma equilibrada nisto. Fui a ponta do icebergue de um grande esforço e esse esforço foi feito por um grupo muito alargado de pessoas, incluindo a própria população. Não teríamos atingido o recorde de vacinação se a população não tivesse aderido ao processo. Claro que no dia em que comecei senti 10 milhões de pares de olhos em cima de mim.Estava confiante de que sim. Fazia parte da secção de planeamento logístico [antes de assumir o comando da ‘task force’] e enquanto planeador logístico desenhei um plano global, puro e duro, encarando desde logo a necessidade de externalizarmos os centros de vacinação para serem massivos. Quando fui nomeado coordenador [da ‘task force’] tinha esse ‘background’. Estava confiante de que ia conseguir cumprir a missão, havendo recursos e vacinas.