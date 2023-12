Herói improvável: Benfica consegue apuramento para a Liga Europa com golo no último suspiro

Depois das polémicas, Arthur Cabral redime-se perante os adeptos com tento de calcanhar.

O Benfica garantiu esta terça-feira a presença no play-off da Liga Europa de futebol, depois de vencer em casa do Salzburgo, por 3-1, na sexta e última jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.

Angel Di María (32 minutos), Rafa (45+1) e Arthur Cabral (90+2) marcaram os golos do primeiro triunfo do Benfica nesta edição da 'Champions', com Sucic (57) a reduzir para os austríacos.

Com este triunfo, o Benfica, que tem mais golos marcados, garantiu o terceiro lugar, com quatro pontos, os mesmos do Salzburgo, quarto, com a Real Sociedad a vencer a 'poule', com os mesmos 12 pontos do Inter Milão.