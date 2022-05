"Hoje estou mais tranquilo do que noutras ocasiões": Rui Rio vota no seu sucessor no PSD

Eleições para sucessor da presidência do PSD acontecem este sábado entre as 14h00 e as 20h00.

Rui Rio foi votar nas eleições para novo presidente do Partido Social Democrata, no Porto. A sua vida política acaba com a eleição do novo presidente do partido, para a qual votou na sede da distrital.

"O meu futuro político acabou aqui. Ponto final parágrafo", respondeu o líder social-democrata após ter exercido o seu direito de voto na eleição que decidirá quem será o seu sucessor, se Luís Montenegro ou Jorge Moreira da Silva.

Garantindo estar "bastante mais tranquilo do que noutras ocasiões", Rui Rio anunciou que "daqui por um mês" se libertará "completamente de uma série de responsabilidades" e que sai de "consciência tranquila".

As eleições para sucessor da presidência do PSD acontecem este sábado entre as 14h00 e as 20h00.