"Hoje venceu a estabilidade": Varandas assume segundo mandato consecutivo no Sporting

no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.O antigo diretor clínico do clube leonino sucedeu a Bruno de Carvalho em setembro de 2018 e começa agora o segundo mandato como presidente.

Os sócios votaram para uma lista única, que engloba os três órgãos sociais do clube, Mesa da Assembleia Geral (MAG), Conselho Diretivo (CD) e Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) e respetivos presidentes. Aqueles que residiam fora da Área Metropolitana de Lisboa votaram por correspondência antes do dia das eleições presenciais.No discurso da vitória, Francisco Varandas destacou que "venceu a estabilidade" do clube. "Depois de quatro décadas de auto-destruição, que condenou o sucesso desportivo (...), fico muito feliz que a minha equipa tenha chegado até aqui", acrescentou.Reeleito pela segunda vez consecutiva, o presidente garante que o trabalho vai manter-se em prol do mesmo objetivo, independentemente da percentagem ter sido maior do que a que teve há três anos e meio atrás: "Não vou prometer títulos, vou prometer um Sporting melhor".