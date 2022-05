Homem abatido em Algés sequestrou turistas em hostel e feriu agente da PSP

O homem, alemão, terá sido abatido com quatro tiros. Um polícia também ficou ferido na ocorrência e teve de receber assistência médica.

O alerta foi dado por volta das 05h00, quando o alemão sequestrou outros turistas. O homem estava munido de várias facas, que estavam amarradas com cordas, e acabou por disferir vários golpes num dos sequestrados, que apresentava ferimentos graves.A polícia, quando chegou ao local, tentou resolver a situação de forma pacífica, mas perante as investigas do agressor acabou por ter de disparar. O alemão foi imediatamente socorrido, mas acabou por não resistir aos ferimentos.A situação já está a ser investigada pelo Inspetor Nacional da PSP, força de segurança que remeteu mais esclarecimentos para um comunicado a divulgar.