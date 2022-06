Homem abusa e espanca namorada e enteados em Almada

‘Biscateiro’, de 65 anos, preso pela PJ de Setúbal por submeter mulher e os três filhos menores a verdadeiro terror.

Foram cerca de dois anos de verdadeiro terror vividos por uma mulher e pelos três filhos - dois rapazes de 4 e 12 anos e uma menina de 10. Um ‘biscateiro’ da construção civil, de 65 anos, submeteu-os a abusos sexuais e a espancamentos que só terminaram na última terça-feira com a detenção do autor dos crimes, praticados no concelho de Almada.







Conheça a história na íntegra no site do Correio da Manhã