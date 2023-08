Homem abusa sexualmente de criança de sete anos num parque em Bragança

Factos ocorreram em maio deste ano.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 36 anos, por este ser suspeito de abusar sexualmente de uma criança de sete anos num parque em Vimioso, no distrito de Bragança. Os factos ocorreram em maio deste ano.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contactos com a vítima, bem como a proibição de frequência no parque municipal.