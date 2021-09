Homem acusado de provocar explosão na própria pastelaria em Aveiro falta ao julgamento

Segundo a acusação, o arguido, de 33 anos, tinha o objetivo de receber uma indemnização da empresa seguradora.

Faltou à primeira audiência de julgamento o homem acusado de ter provocado uma explosão de uma pastelaria em Esgueira, Aveiro. O arguido responde, no tribunal de Aveiro, pela suspeita dos crimes de incêndio e de de burla relativa a seguros na forma tentada.O arguido justificou a ausência, através de email enviado ao tribunal, mas os motivos não foram considerados válidos pelo coletivo de juízes.O julgamento teve início na ausência do arguido. Segundo a acusação, o arguido, de 33 anos, que é proprietário do estabelecimento, tinha o objetivo de receber uma indemnização da empresa seguradora.O alerta foi dado, no dia 5 de dezembro de 2016, para os bombeiros de Aveiro Novos, para um incêndio urbano na rua . À chegada dos operacionais, a pastelaria estava tomada pelas chamadas. O fogo foi extinto mas o prédio, de quatro andares, foi evacuado por precaução. Os estilhaços provocados pela explosão danificaram vários carros que estavam estacionados nas imediações. Há registo de um ferido com queimaduras.