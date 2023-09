Homem acusado de tentar matar em clube noturno no Porto

Arguido está acusado de dois crimes de homicídio na forma tentada e um crime de detenção de arma proibida.

Num comunicado publicado esta quarta-feira, a Procuradoria-Geral Regional do Porto, refere que um homem foi acusado pelo Ministério Público de dois crimes de homicídio na forma tentada e um crime de detenção de arma proibida. Os factos ocorreram a 11 de março no clube noturno "Granada", no Porto.

Tal como o CM noticiou , pelas 4h50 da madrugada, o homem, de 46 anos, dirigiu-se ao clube situado na rua da Alegria. Mas logo na porta, terá sido impedido de entrar, originando um conflito que envolveu outros três homens.

Após os desacatos, o arguido, foi rapidamente ao carro e pegou numa arma de fogo. Segundo a acusação, "indo na direção do estabelecimento, efetuou um primeiro disparo contra a porta" do clube, "pretendendo e conseguindo atingir de raspão na zona do pescoço um dos ofendidos".

Já no interior do recinto, baleou outro homem numa perna. As vítimas tiveram de receber tratamento no hospital de São João.

Já o atirador acabou detido pela PSP ainda no local. Também um amigo do arguido foi levado pelas autoridades.

O suspeito aguarda julgamento em prisão domiciliária.