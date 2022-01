Homem afirma que o vírus da Covid-19 reduziu o tamanho do pénis

Sintoma pode estar relacionado com lesões nas veias penianas.

Um homem, nos Estados Unidos da América, alegou ter perdido cerca de dois centímetros e meio de comprimento do pénis após ter contraído Covid-19.

A vítima revelou que esteve hospitalizado e teve alguns problemas de disfunção erétil na época em que esteve doente.

Segundo o Jornal Britânico Mirror, alguns médicos dizem que o sintoma é real e pode estar relacionado com lesões nas veias penianas. Um estudo de uma universidade em Londres, no Reino Unido, que envolveu 3400 participantes descobriu que o sintoma é raro entre as 200 pessoas que desenvolveram sintomas a longo prazo devido à Covid-19.