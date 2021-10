Homem agredido por cinco pessoas durante assalto na Amadora

Imagens de videovigilância mostram vítima a ser agredida. Assaltantes roubaram o fio de ouro que trazia ao pescoço.

A PSP deteve quatro homens, com idades entre os 19 e os 27 anos, esta segunda-feira por serem suspeitos do crime de roubo na Amadora.Imagens de videovigilância mostram homem a ser agredido por cinco pessoas, tendo-lhe sido roubado o fio de ouro que tinha ao pescoço e outros artigos pessoais.Depois de as autoridades conseguirem identificar e localizar os suspeitos, quatro dos autores foram detidos numa rua próxima do local do crime, tendo sido possível recuperar o fio de ouro e todos os artigos pessoas que foram devolvidos à vítima.Os suspeitos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.