Homem agride mulher com martelo e mata-se de seguida em Águeda

Crime foi cometido no contexto de violência doméstica.

Um homem, de 78 anos, suicidou-se, esta manhã de terça-feira, em Águeda, depois de ter agredido a mulher, de 71 anos, na cabeça, com um martelo. O crime foi cometido no contexto de violência doméstica.O alerta foi dado, cerca das 10h30, para os bombeiros de Águeda, para uma situação de agressão e de suicídio, na rua do Regedor, no lugar da Veiga, em Valongo.A vítima foi levada para o hospital de Aveiro. A equipa da viatura médica de emergência de Aveiro foi acionada e verificou o óbito.A GNR foi mobilizada para o local e tomou conta da ocorrência.Em atualização