Prisão preventiva para homem de 29 anos que fugiu com carro da GNR após ameaças a militares

Suspeito foi detido na madrugada deste sábado em Vila Nova da Barquinha e a viatura da Guarda foi recuperada.

Um homem de 29 anos roubou um carro de patrulha da GNR na noite desta sexta-feira, pelas 23h00, depois de militares da Guarda terem sido chamados a uma casa em Alter do Chão, Portalegre, devido a uma denúncia de agressões.



Quando duas patrulhas da GNR chegaram ao local, depararam-se com um indivíduo, "visivelmente alterado", a ameaçar explodir duas botijas de gás. Quando o homem se apercebeu da presença dos polícias, ameaçou-os com uma faca e um vidro. Depois disto, o "suspeito conseguiu introduzir-se na viatura da Guarda e colocou-se em fuga a mais de cem km do local de onde fugiu", informa a GNR.





Na madrugada deste sábado, o suspeito foi detido em Vila Nova da Barquinha. Precisou de receber assistência médica, pois apresentava alguns ferimentos infligidos por ele, não relacionados com intervenção da GNR.

A casa pertence a João Monteiro, que contou ao

que tinha conhecido o homem no dia anterior e que lhe tinha emprestado a casa para dormir. "Eu não o conheço de lado nenhum", refere João.

O homem de 29 anos ficou em prisão preventiva.

Foi ainda aberto um processo de averiguações, para melhor apuramento dos factos.