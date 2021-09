Homem ameaça pessoas com pistola de fulminantes em Almada

Suspeito acabou por ser intercetado.

Um homem armado lançou o pânico na rua dom João de Portugal, no centro de Almada, esta terça-feira.Segundo oapurou junto de fontes policiais, o suspeito ameaçou várias pessoas enquanto circulava na via pública com uma pistola nas mãos.Um morador que foi ameaçado alertou a PSP, o que motivou uma intervenção rápida das autoridades e uma ordem para todos os residentes da zona ficarem em casa. O homem acabou por ser intercetado e nessa altura verificou-se que se tratava de uma pistola de fulminantes.Desconhece-se, para já, se o homem foi detido.