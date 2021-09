Homem ameça mãe e barrica-se no Seixal. Um polícia ferido

Homem em estado de euforia extrema e sem discurso lógico, foi necessário efetuar disparo de Taser para o tentar controlar.

Um homem de 24 anos barricou-se na varanda de casa no Seixal após provocar danos e ameaçar a mãe, na noite desta segunda-feira.

A mulher conseguiu fugir do local e pedir ajuda. Foram acionados os negociadores do Comando Distrital de Setúbal, os quais fizeram várias tentativas de diálogo, mas sem sucesso, tendo sido necessário chamar a Equipa de Intervenção Rápida do Barreiro.

Ao que o

apurou o homem de 24 anos, apresentava indícios de problemas do foro psicológico e tratando-se de um homem de elevada compleição física (alto e com cerca de 100 quilos), em estado de euforia extrema e sem discurso lógico, foi necessário efetuar disparo de Taser para o tentar controlar.

A equipa da PSP, devidamente equipados, manietaram o individuo, ainda que com forte resistência oferecida pelo mesmo. A equipa médica sedou o homem e acabaram por transporta-lo à unidade psiquiátrica do Hospital de São Jorge.

Durante o confronto, um agente da polícia ficou ferido num dos dedos da mão e pulso tendo sido conduzido ao hospital de Almada a fim de receber tratamento hospitalar.