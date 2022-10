Homem armado barrica-se dentro de base da secreta militar dos EUA

FBI está neste momento no local juntamente com uma equipa da polícia militar.

Outside Walker Gate at Fort Belvoir where military police and SWAT vehicles have been coming & going, following scanner reports of a man with a gun barricaded in a home on the base pic.twitter.com/miOG8YDAzB — Katie Kyros (@KatieKyros) October 23, 2022

As causas do inicidente ainda estão por apurar e as autoridades ainda não divulgaram pormenores sobre o número de pessoas que podem estar envolvidas.



A base militar de Fort Belvoir é uma das maiores organizações de inteligência militar do Exército dos Estados Unidos da América.

Um homem armado barricou-se nas instalações do Comando de Inteligência e Segurança do Exército dos EUA, na base de Fort Belvoir, no estado da Virgína.O FBI está neste momento no local juntamente com uma equipa da polícia militar, avança a Fox News.