Homem armado invade casa, agride os residentes e rapta mulher para a violar em Oliveira de Azeméis

Detido tem 33 anos, está desempregado e tem vários antecedentes criminais.

A Polícia Judiciária deteve esta quinta-feira um homem suspeito dos crimes de rapto, violação de domicilio, coação agravada e moeda falsa, em Oliveira de Azeméis.

O detido, em coautoria com outro indivíduo, entrou armado numa habitação onde se encontravam outras pessoas, na passada terça-feira às 00h40, e agrediu alguns dos residentes, além de destruir parte do recheio da casa.

Depois disso, levou à força uma mulher com o objetivo de a violar.

Nas buscas realizadas à casa do suspeito foram apreendidas dezenas de notas do BCE, presumivelmente falsas, dois bonés que fazem parte do fardamento de uma força de segurança e um inibidor de sinal capaz de neutralizar ou inibir a emissão de sinais radioelétricos.

O detido de 33 anos, desempregado e com vários antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.