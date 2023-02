Homem arromba porta de casa de outro e tenta matá-lo a tiro durante o sono

Vítima ficou gravemente ferida e permanece internada.

Um homem, de 42 anos, foi detido este sábado por tentar matar outro a tiro, em Faro. O suspeito, na madrugada desta sexta-feira, arrombou a porta da casa da vítima, de 38 anos, e disparou enquanto esta dormia.De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária, a vítima ficou gravemente ferida e teve que ser levada para o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, onde permanece internada."O detido será presente a interrogatório Judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas", pode ler-se no comunicado.