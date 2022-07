Homem assaltado fica amarrado em casa durante várias horas

Um idoso, de 86 anos, foi encontrado com as mãos e os pés amarrados esta segunda-feira ao final da tarde na casa onde vive na freguesia de Touvedo Salvador, em Ponte da Barca. A vítima foi encontrada por um vizinho que estranhou a sua ausência.

A GNR foi alertada, tendo o idoso relatado ter sido assaltado por um grupo de ladrões. Explicou que entraram na sua casa entre as 01h00 e as 02h00 da madrugada de segunda-feira, tendo ficado amarrado durante várias horas. Quando foi encontrado estava caído no chão e apresentava alguns ferimentos.

Do interior da habitação terão sido levado alguns bens, mas a GNR ainda está a averiguar exatamente que foi roubado. O caso passou agora para a alçada da Polícia Judiciária de Braga.