Homem assaltado quando ia depositar 17 mil euros ao banco em Lisboa

Vítima foi ameaçada com uma caçadeira de canos serrados e obrigada a entregar o envelope.

Um homem de 51 anos foi assaltado junto à empresa em que trabalha, no Parque das Nações, em Lisboa, e ficou sem um envelope com 17 mil euros que ia depositar ao banco.O ladrão atacou pelas 10h30 de segunda-feira, perto de um edifício empresarial na Avenida D. João II. Tinha uma máscara cirúrgica, boné e o capuz de um blusão na cabeça.A vítima foi ameaçada com uma caçadeira de canos serrados e obrigada a entregar o envelope. A Polícia Judiciária investiga o crime.