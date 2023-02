Homem assassinado numa garagem em Alverca foi ao local para ver os filhos

No local houve um desentendimento e, às autoridades, o alegado agressor assumiu a autoria do crime.

Um homem, com cerca de 40 anos, foi assassinado por um outro, da mesma idade, à facada, na tarde deste sábado numa garagem, em Alverca, no concelho de Vila Franca de Xira.Ao que oapurou, a vítima deslocou-se ao local para, alegadamente, ver os filhos que tem em conjunto com a ex-companheira.No local houve um desentendimento e, às autoridades, o alegado agressor assumiu a autoria do crime. No entanto, segundo apurou o, a mulher que acompanhava o homem - alegado agressor - apresentava sinais de violência, o que levantou suspeitas às autoridades sobre quem realmente cometeu o crime.O suspeito, que terá esfaqueado a vítima com recurso a uma arma branca, ainda se encontra no local.O INEM também foi acionado, mas já nada foi possível fazer para salvar a vítima.O caso passou para a alçada a Polícia Judiciária, que se encontra a realizar diligências.