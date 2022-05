Homem ataca comediante Dave Chapelle durante atuação em Los Angeles

O comediante Dave Chappelle foi atacado, na noite desta terça-feira, no palco durante um espetáculo da Netflix, em Hollywood Bowl, Los Angeles, nos Estados Unidos da América.

Segundo a Sky News, Dave Chappelle disse, no final do espetáculo de 'stand-up', que a pessoa que o atingiu "era um homem transexual". Esta não é a primeira vez que o comediante se envolve em polémicas com a comunidade transexual, tendo sido criticado, no ano passado, por um especial lançado na Netflix.

A man ran on stage and tackled Dave Chapelle at the Hollywood Bowl. He then proceeded to say “it was a trans man.” pic.twitter.com/iBJg4408HL