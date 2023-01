Homem ataca patrulha da GNR a murro e cabeçada e ameaça filhos dos militares

Quando foi finalmente algemado e levado ao posto ameaçou os dois guardas de morte e se iria vingar nos filhos destes.

Dois militares da GNR de Castro Verde foram agredidos por um condutor que depois de ser abordado se recusou a fazer o teste de alcoolemia e a fornecer qualquer documento de identificação.O caso ocorreu num posto de combustível daquela localidade alentejana, pelas 17h30 de quarta-feira, e perante a recusa foi-lhe dada voz de detenção. Mas resistiu e atacou um dos militares a murro e à cabeçada.Quando foi finalmente algemado e levado ao posto ameaçou os dois guardas de morte e se iria vingar nos filhos destes. Segundo oapurou, a família do detido dirigiu-se ao posto da GNR de Castro Verde, situação que obrigou a acionar o Destacamento de Intervenção para garantir a segurança do local.O homem, com cadastro por tentativa de homicídio, posse de arma proibida, violência doméstica, condução com álcool e injúrias e ameaças a elementos policiais, acabou por passar a noite numa cela de detenção da GNR de Ourique e esta quarta-feira foi presente a tribunal. Acabou por sair em liberdade após o primeiro interrogatório.Os dois militares sofreram ferimentos no pescoço, braços e pernas e tiveram de ser assistidos na unidade de saúde local. Esta quarta-feira estiveram também no tribunal, onde iriam depor, mas não chegaram a ser ouvidos.