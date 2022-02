Vítima foi socorrida pelo INEM e transportada para o Hospital de Santo António.

Um homem foi atingido pelo disparo de uma arma de fogo, esta tarde, no bairro de Francos, Porto. O suspeito está a ser procurado pelas autoridades.





O caso aconteceu pelas 16h20. A vítima foi socorrida pelo INEM e transportada para o Hospital de Santo António, no Porto. O suspeito do disparo, que já estará identificado, fugiu após o crime.





A PSP do Porto esteve no local mas, por tratar-se de um crime com arma de fogo, compatível com tentativa de homicídio, a investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária do Porto.