Homem atingido a tiro num testículo em Vila Nova de Famalicão

Um homem, com cerca de 60 anos, foi atingido a tiro num testículo esta tarde, em Delães, Vila Nova de Famalicão.

O atirador dirigiu-se à sua antiga carpintaria. O novo dono não se encontrava no local, pelo que o homem disparou sobre os funcionários. Um dos empregados conseguiu fugir, o outro acabou por ser atingido, tendo ficado com ferimentos leves.

O agressor amarrou ainda as mãos à vítima, tirou-lhe as chaves do carro e fugiu na viatura. O homem continua em fuga, apurou oNa origem do crime estarão problemas antigos relacionados com o negócio da venda de uma carpintaria. O agressor alega que atual dono lhe deve dinheiro.