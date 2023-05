Homem atira carro contra urgências do Hospital de Cascais após fazer aviso nas redes sociais

"A sanidade mental abandonou-me e isto vai dar porcaria e vou acabar preso", alertou Hugo Lopes nas redes sociais.

Um homem atirou o carro contra as urgências do Hospital de Cascais, este domingo, após fazer aviso nas redes sociais. O alerta foi dado por volta das 14h00.Ao que tudo indica, Hugo Lopes, lançou o carro em forma de protesto à falta de cuidados de saúde.Nas redes sociais, o homem publicou um vídeo onde dá conta de uma suposta operação e da inexistência de cuidados médicos em três hospitais privados (Cuf, Lusíadas e Hospital da Luz)."Continuo com um sofrimento atroz", garante Hugo Lopes no vídeo deixando expressa a sua vontade de invadir o Hospital."A sanidade mental abandonou-me e isto vai dar porcaria e vou acabar preso", acrescentou.O homem entrou de carro nas urgências do hospital com folhas coladas no vidro do condutor. Num dos papéis é possível ler: "Saio pacificamente após ver o jipe da GNR no retrovisor. No entanto gostaria de saber a razão de estar a ser sistemáticamente discriminado neste hospital? Estou há dois anos e meio a pedir ajuda!".