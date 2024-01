Homem atropelado pelo metro em Gaia

Circulação esteve condicionada na linha D, mas já foi normalizada.

Um homem com idade entre os 70 e 80 anos foi atropelado por uma carruagem do metro do Porto, na Avenida da República, junto à estação do Jardim do Morro, em Gaia, na tarde desta quinta-feira. Mais duas pessoas ficaram feridas.O alerta foi dado pelas 16h43. A circulação esteve condicionada na linha D, mas já foi normalizada.No local estão os Bombeiros de Coimbrões, a VMER de Vila Nova de Gaia e a PSP.Vítimas foram transportadas para o hospital de Vila Nova de Gaia.