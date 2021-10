Homem atropelado por comboio em Lisboa e projetado para linha quando seguia de trotinete

Acidente ocorreu em frente ao edifício da Cordoaria Nacional, no sentido Algés-Lisboa.

Um atropelamento, que envolveu um carro e um homem que seguia numa trotinete, na tarde desta sexta-feira, na avenida da Índia, em Lisboa, resultou em ferimentos muito graves no peão.

O acidente ocorreu em frente ao edifício da Cordoaria Nacional, no sentido Algés-Lisboa. De acordo com fontes oficiais, a vítima foi projetada com tal violência que passou o gradeamento que protege a linha de comboio e caiu já na zona dos carris.

O alerta foi dado pelas 16h15. No local estão o INEM, os Sapadores de Lisboa e a PSP, num total de duas dezenas de operacionais.

A circulação ferroviária está cortada em ambos os sentidos.