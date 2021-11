Homem baleado em hotel de encontros no Brasil foge para a rua completamente nu

Homem foi levado para o hospital e submetido a cirurgia.

Moradores e transeuntes que estavam na tarde desta sexta-feira no bairro Nova Lima, na cidade brasileira de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul, ficaram boquiabertos quando viram um homem completamente nu a correr pelas ruas a pedir socorro.



O desconhecido, de 34 anos, sangrava bastante pela boca, pois tinha acabado de levar um tiro quando se encontrava num quarto de um hotel de encontros do bairro com uma mulher.

Após o espanto inicial, populares ampararam o homem despido e ferido e chamaram a polícia e os bombeiros, que o socorreram e levaram para um hospital, onde foi operado.



A mulher com quem estava no quarto surgiu minutos depois na porta do hotel, vestida e com vários ferimentos na cabeça provocados por pancadas de arma de fogo, sendo também levada para o hospital.

Inicialmente nem ele nem ela deram grandes detalhes sobre o que se passou, mas depois a história veio à tona. A mulher ferida é casada com um polícia, de quem diz estar a divorciar-se após nove anos juntos, e o agente, de 48 anos, que não quer a separação e já desconfiava que a esposa tinha outra pessoa, seguiu o carro da mulher até ao hotel de encontros, invadiu o quarto onde ela estava com o outro homem e vingou-se dos dois, fugindo em seguida.