Homem baleado no braço durante limpeza a terreno em Abrantes

Local onde ocorreu o disparo é alvo de uma disputa antiga entre familiares.

Um homem de 52 anos foi atingido com um tiro num braço enquanto limpava um terreno agrícola na aldeia do Carvalhal, concelho de Abrantes, pelas 8h30 da manhã desta terça-feira. A vítima ficou com a bala alojada no membro superior e foi transportado ao Hospital de Abrantes, depois de ter sido socorrido no local pela equipa do INEM da VMER do Médio Tejo.

Segundo o CM conseguiu apurar, o terreno onde ocorreu o crime é alvo de uma disputa antiga entre familiares que residem no Carvalhal. O homem que foi atingido, residente no concelho vizinho de Tomar, tinha sido apenas contratado para fazer trabalhos de manutenção, nada tendo a ver com a contenda.



Ao ver uma máquina a operar no terreno, um dos familiares que reclama a sua posse terá ido a casa buscar uma arma de fogo, com que efetuou vários disparos na direção do indivíduo que conduzia a retroescavadora, e que acabou ferido. A GNR, que já estava no local à chegada dos meios dos Bombeiros Voluntários de Abrantes, identificou o principal suspeito da autoria dos tiros.

Por envolver armas de fogo, a investigação do crime passou para a esfera da Polícia Judiciária de Leiria.