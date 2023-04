Homem baleado no joelho na Quinta do Mocho

Vítima foi internada no Hospital de São José.

Um homem de 35 anos foi atingido a tiro, na madrugada desta segunda-feira, quando estava à porta de um prédio na Quinta do Mocho, concelho de Loures, soube o CM junto de fonte policial. O disparo terá partido de um carro em andamento.

A vítima ficou com a bala alojada no joelho esquerdo e foi internada no Hospital de São José.

A PSP tomou conta da ocorrência. A PJ foi acionada e investiga.