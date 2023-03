Homem barrica-se em casa após agressões aos avós em Palmela

Casal está agora aos cuidados da GNR e foi apresentada uma queixa contra o agressor.

Um homem, com cerca de 30 anos, barricou-se em casa no Pinhal Novo, em Palmela, depois de agredir o avô e a companheira. O alerta foi dado às 18h30 deste sábado.Ao que oconseguiu apurar, o indivíduo agrediu o avô, de 79 ans, e a companheira do mesmo, com quem morava. O casal apresentava ferimentos, mas não quiseram ser transportados para o hospital. Encontram-se agora aos cuidados da GNR e foi apresentada uma queixa contra o agressor.Inicialmente, as autoridades acreditam que o homem barricado pudesse estar armado e montaram um perímetro de segurança. As diligências duraram cerca de quatro horas.