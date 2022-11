Homem cai ao mar após ser empurrado na Boca do Inferno

Alerta foi dado às 20h07.

Um homem caiu ao mar, esta quarta-feira, após ter sido empurrado por outro homem, na Boca do Inferno, em Cascais.O alerta foi dado às 20h07.Os homens ter-se-ão desentendido. A vítima tem 49 anos e é oriunda da região da Amadora.Ao que oapurou, o suspeito conhece bem a zona e terá problemas psicológicos.Após o sucedido, os pescadores que se encontravam na Boca do Inferno reuniram esforços, tendo lançado um balde ao mar para tentar salvar a vítima, mas esta acabou por desaparecer.As buscas estão a ser realizadas, por mar e terra, pelos Bombeiros de Cascais e elementos da Polícia Marítima. No total são 12 operacionais, apoiados por quatro veículos e uma embarcação.O detido fica à guarda da da Polícia Judiciária que está a investigar o caso.