Homem com catana dá murro a polícia na Baixa da Banheira, na Moita

Homem de 34 anos foi imobilizado e detido.

Fei detido um homem de 34 anos, esta quinta-feira, pelas 21h10, junto ao café denominado "Chave de Ouro", na Baixa da Banheira (Divisão do Barreiro) por se encontrar a ameaçar os proprietários do estabelecimento e clientes, com uma suposta arma de fogo e uma catana.