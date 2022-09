Homem com ferimentos graves após ser atropelado na A1

No quilómetro 255, no sentido Lisboa-Porto, perto de Vila Nova de Gaia.

Um homem de 33 anos foi atropelado, em plena A1, no quilómetro 255, no sentido Lisboa-Porto, perto de Vila Nova de Gaia. A vítima sofreu ferimentos graves e foi levada para o hospital.A que oapurou, o homem foi atropelado por um carro, conduzido por uma jovem de 24 anos, que sofreu ferimentos ligeiros. Ambos foram transportados para o Hospital de Vila Nova de Gaia.O alerta foi dado às 5h30 da manhã deste sábado.Momentos mais tarde os Bombeiros foram chamados a uma habitação perto do local do acidente, também em Vila Nova de Gaia. Segundo contaram ao, um homem disse ter sido atropelado pela mesma viatura acima referida, também enquanto estava na A1.O segundo homem disse ter sido atropelado "apenas de raspão" e fugiu para casa, mas mais tarde chamou os Bombeiros e acabou por ser também levado para o Hospital de Vila Nova de Gaia.A GNR está a investigar o caso e em que circunstâncias estes dois homens se encontravam na autoestrada.